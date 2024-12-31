Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - 30 декабря цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста увеличилась на 0,33 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 76,45 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,34 доллара - до 75,17 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS увеличилась на 0,32 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 61,95 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, понизилась на 0,01 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 74,08 доллара за баррель

Официальный курс на 31 декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.