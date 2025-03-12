На терминале Кулеви SOCAR построят четыре новых резервуара (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - На принадлежащем Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) терминале Кулеви планируется строительство четырех новых резервуаров, сообщили в ответ на запрос Trend в SOCAR.

"Получены предложения по модели EPC (инжиниринг, закупки и строительство) для возведения четырех дополнительных резервуаров объемом 20 000 кубометров для хранения нефти и нефтепродуктов. В настоящее время идет их техническая оценка", – отметили в компании.

В SOCAR также сообщили, что в 2024 году через нефтяной терминал Кулеви было перевалено в общей сложности 2,5 миллиона тонн грузов.

"Из этого объема 0,95 миллиона тонн составили грузы азербайджанского происхождения, а 1,55 миллиона тонн – транзитные грузы. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года через терминал было перевалено 2,16 миллиона тонн грузов. Таким образом, в 2024 году объем перевалки увеличился на 349 000 тонн по сравнению с 2023 годом", – сообщили в компании.

Отметим, что терминал Кулеви и морской порт, управляемые Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики, начали работу 16 мая 2008 года.

Терминал предназначен для транспортировки углеводородов и нефтехимической продукции. Его услуги включают прием углеводородов и нефтехимических продуктов по железной дороге, транспортировку в резервуары, хранение, погрузку на суда и эксплуатацию портовых сооружений.

X: @Lyaman_Zeyn