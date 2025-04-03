Оператор IGB о приоритетах на встрече по Южному газовому коридору в Баку (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария продолжает играть ключевую роль в диверсификации и обеспечении безопасности поставок природного газа для Болгарии и всего региона.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend по случаю предстоящего заседания Консультативного совета Южного газового коридора в Баку 4 апреля Теодора Георгиева, исполнительный директор компании ICGB, которая является оператором IGB.

«Одним из наших ключевых приоритетов на предстоящем заседании Южного газового коридора будет усиление потенциала для обеспечения поставки дополнительных объемов газа из Азербайджана — не только для Болгарии, но и для всего региона Юго-Восточной Европы. Азербайджан, как стратегический и надежный партнер, уже поставляет более 40% потребности Болгарии в газе через IGB. Этот показатель свидетельствует как о важности этого маршрута, так и о доверии к его стабильности», — сказала она.

Георгиева отметила, что компания также подчеркнет значимость долгосрочного сотрудничества в рамках Вертикального газового коридора (VGC), в котором ICGB является ключевым участником.

«Соединение с TAP и более широкая инфраструктура Южного газового коридора обеспечивают стратегический поток газа с востока на север, что гарантирует доступ не только для Болгарии, но и для Центральной и Восточной Европы, а также, возможно, для Украины и Молдовы через Трансбалканский газопровод», — отметила исполнительный директор.

Она добавила, что ICGB продолжает подготовительные работы для расширения IGB в рамках инициативы Вертикального газового коридора.

«Мы считаем, что это стратегическое, дальновидное решение, которое будет способствовать энергетической безопасности и независимости Европы. Завершен технический проект расширения газоизмерительной станции в Стара-Загоре, разработаны технические спецификации для участка в Комотини, а процессы получения разрешений обновляются. Ведется работа по документации для закупок, что гарантирует, что при получении «зеленого света» реализация проекта может начаться без задержек. Еще одним открытым вопросом остается финансирование расширения, при этом предпочтение компании отдается получению финансирования на основе грантов для поддержки проекта. Это крайне важно, чтобы мы могли поддерживать высококонкурентную модель, привлекательную для пользователей сети», - отметила Георгиева.

Она также добавила, что на 2025 год не планируется остановок газопровода на техническое обслуживание. «Основное внимание уделяется обеспечению непрерывной работы газопровода при оптимальной мощности, одновременно усиливая нашу операционную устойчивость и готовность».

X: @Lyaman_Zeyn