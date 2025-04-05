Equinor раскрыла данные об инвестициях в Азербайджан в 2024 году

БАКУ/Trend/ - Норвежская компания Equinor инвестировала $91 миллион в Азербайджан в 2024 году, тогда как в 2023 году этот показатель составлял $120 миллионов, сообщает Trend со ссылкой на данные компании.

Таким образом, объем инвестиций сократился более чем на 24 процента в годовом исчислении.

Доходы компании в Азербайджане снизились с $351 миллиона в 2023 году до $188 миллионов в 2024 году, что свидетельствует о снижении на 46,4 процента.

Напомним, что в конце декабря 2023 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приобрела долю Equinor в проектах "Азери-Чираг-Гюнешли", "Карабах", а также в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Сделка была завершена в ноябре 2024 года.

До сделки Equinor владела 7,27% долей в нефтяных месторождениях АЧГ, 8,71% в нефтепроводе БТД и 50% в месторождении "Карабах". Ранее SOCAR принадлежало 25% в АЧГ, 25% в БТД и 50% в месторождении "Карабах".

X: @Lyaman_Zeyn