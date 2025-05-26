Чехия увеличила закупку нефти из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года из Азербайджана в Чехию было экспортировано 558,7 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 304,7 млн долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, этот показатель на 32,9 миллиона долларов США, или 12,1% больше в стоимостном выражении и на 134 тысячи тонн, или 31,6% больше по объему по сравнению с тем же периодом 2024 года.

За этот период Чешская Республика заняла второе место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует больше всего нефти.

Отметим, что в январе-апреле 2025 года из Азербайджана в 17 стран было экспортировано 8,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 4,6 миллиарда долларов США.