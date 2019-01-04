Центробанк Азербайджана привлечет у банков 350 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) седьмого января проведет очередной депозитный аукцион, сообщает в пятницу ЦБА.
В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 350 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.
Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 7,76-9,74 процента. Срок размещения средств - 14 дней.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.
В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.
Официальный курс на 4 января составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Талех Мурсагулов)
Твиттер: @TalehMursagulov
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