БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend в среду со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота девятого января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 1,581 маната, составив 2179,6805 маната, унция серебра подорожала на 0,1311, до 26,5624 маната, платины - на 4,879 маната, до 1399,0575 маната, палладия - на 60,1715 маната, до 2272,985 маната.

Название 09.01.2019 08.01.2019 Золото XAU 2179,6805 2181,2615 Серебро XAG 26,5624 26,4313 Платина XPT 1399,0575 1394,1785 Палладий XPD 2272,985 2212,8135

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на девятое января составляет 1,7 AZN/USD.

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