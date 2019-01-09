БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, сообщает Trend в среду со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота девятого января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 1,581 маната, составив 2179,6805 маната, унция серебра подорожала на 0,1311, до 26,5624 маната, платины - на 4,879 маната, до 1399,0575 маната, палладия - на 60,1715 маната, до 2272,985 маната.
|
Название
|
09.01.2019
|
08.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2179,6805
|
2181,2615
|
Серебро
|
XAG
|
26,5624
|
26,4313
|
Платина
|
XPT
|
1399,0575
|
1394,1785
|
Палладий
|
XPD
|
2272,985
|
2212,8135
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на девятое января составляет 1,7 AZN/USD.
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