Суточный оборот на Бакинской фондовой бирже составил почти 250 млн манатов

10 января 2019 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) девятого января 2019 года составил 248,5 миллиона манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций за день пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму в 298,05 миллиона манатов. Всего было размещено 2,5 миллиона нот, по цене 99,4004 маната.

В течение дня на вторичном рынке БФБ также были заключены четыре сделки по акциям на общую сумму в 354 маната.

*Статистика не учитывает РЕПО-операции и торговлю производными инструментами.

Также, накануне должен был состояться аукцион, где будут выставлены 560 070 облигаций компании “Puta-Əyirici”. Аукцион был перенесен.

Официальный курс на десятое января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Открытие Торгового дома Азербайджане в Дубае отложено
Бизнес 17:29
Питер Тейс: Азербайджан сыграл фундаментальную роль в сохранении исламской культуры
Общество 17:21
Первое лунное затмение в нынешнем году произойдет 21 января - Шамахинская обсерватория
Общество 16:44
Азербайджан и Турция будут производить регистраторы для сфер промышленности
Политика 15:40
Грузоперевозки по маршруту "Викинг" сократились
Бизнес 14:20
Лайчак: ОБСЕ будет использовать возможности, созданные положительными импульсами в процессе карабахского урегулирования
Нагорно-карабахский конфликт 14:20
Лента новостей
В Узбекистане начал работу новый банк
Узбекистан 18:05
WeChat запустил диалоговую систему с использованием искуственного интеллекта
ИКТ 18:05
Азербайджанские экспортеры хурмы испытывают трудности с обналичиванием денег
Бизнес 18:01
Председатель Китая провел переговоры с председателем КНДР
В мире 17:58
Завотделом Исполнительной власти Гянджи освобождена от занимаемой должности
Общество 17:55
Почта Азербайджана зарегистрировала свыше 1,1 тысячи утерянных документов
ИКТ 17:53
ЕС отказался направлять своих представителей на инаугурацию Мадуро
Европа 17:52
Азербайджанский PASHA Bank подтвердил соответствие стандарту безопасности платежных данных PCI DSS
Финансы 17:50
Китайской системой Alipay пользуется свыше 1 млрд человек по всему миру
Бизнес 17:46