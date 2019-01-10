Суточный оборот на Бакинской фондовой бирже составил почти 250 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) девятого января 2019 года составил 248,5 миллиона манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций за день пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму в 298,05 миллиона манатов. Всего было размещено 2,5 миллиона нот, по цене 99,4004 маната.

В течение дня на вторичном рынке БФБ также были заключены четыре сделки по акциям на общую сумму в 354 маната.

*Статистика не учитывает РЕПО-операции и торговлю производными инструментами.

Также, накануне должен был состояться аукцион, где будут выставлены 560 070 облигаций компании “Puta-Əyirici”. Аукцион был перенесен.

Официальный курс на десятое января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.