Инвесторы сохраняют высокий интерес к нотам Центробанка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 200 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение в 2,4 раза - банки подали заявки на 483,6 миллиона манатов.

Заявки были поданы цене в 99,4004 маната (с доходностью в 7,76 процента). Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,4004 маната (7,76 процента), средневзвешенная цена установлена Центральным банком также в 99,4004 маната (7,76 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 200 миллионов манатов.

Последний срок оплаты по нотам – 13 февраля 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 17 января составляет 1,7 AZN/USD.

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