Международный банк Азербайджана предлагает корпоративным клиентам льготный обменный курс

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) представил очередное преимущество в рамках услуги интернет-банкинга для корпоративных клиентов. Как сообщает Trend со ссылкой на МБА, банк начал применение льготного обменного курса для этой категории клиентов.

Таким образом, клиенты, проводящие операции по конвертации в рамках услуги интернет-банкинга смогут воспользоваться более низким обменным курсом, чем стандартный обменный курс банка.

Услуга интернет-банкинга Международного банка Азербайджана предоставляет возможность юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям воспользоваться рядом нижеперечисленных услуг:

- Контроль над банковским счетом;

- Выписка со счета;

- Переводы внутри страны;

- Внутрибанковские переводы;

- Переводы за пределы Азербайджана;

- Массовые платежи;

- Загрузка зарплатного файла;

- Налоговые выплаты;

- Выплаты НДС;

- Конверсионные операции.

Функция Mailbox предоставляет возможность проведения официальной переписки с банком, получения из банка или предоставления в банк сканов необходимых документов. Корпоративные клиенты могут подключиться к услуге интернет-банкинга посредством Asanİmza.

Директор департамента развития корпоративного бизнеса банка Ульви Гасымов отметил, что банк продолжает реализацию мероприятий с целью расширения доступа корпоративных клиентов к инновационным возможностям: «Корпоративные клиенты, использующие услугу интернет-банкинга нашего банка теперь экономят не только свое время, но и снижают затраты на операции по купле-продаже валюты».

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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