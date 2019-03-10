Ассоциация микрофинансирования Азербайджана поможет развитию женского предпринимательства

БАКУ /Trend/ - Среди основных направлений деятельности Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) в этом году будет стимулирование женского предпринимательства в стране, сказала Trend исполнительный директор Ассоциации Жаля Гаджиева.

"Мы также будем продолжать меры по повышению финансовой грамотности, а также расширим свою деятельность в Нахчыванской АР. Проведем тренинги в Нахчыване при совместной поддержке США и ООН", - сказала Гаджиева.

Она отметила, что будут проводиться тренинги для тех предпринимателей, которые хотят начать свою деятельность, но не знают как и с чего начать.

Далее она сказала, что Ассоциация начала деятельность в четырех экономических зонах, и в текущем году работы в этом направлении будут продолжены.

Также по словам Гаджиевой, в октябре текущего года планируется провести ярмарку для инвесторов, которая проводится каждые два года.

"Мы надеемся, что будет большой интерес к этой ярмарке со стороны иностранных инвесторов", - сказала глава AMFA.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор:Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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