В Азербайджане начнут оформлять самострой

14 марта 2019 21:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана в настоящее время по поручению Администрации Президента готовит концепцию в связи с оформлением сооружений, построенных самовольно без наличия каких-либо документов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомитет, в ближайшее время эта концепция будет представлена Администрации Президента Азербайджана.

Также, согласно поручению главы государства, началась и продолжается рабоnа по выдаче жителям непосредственно по месту их проживания выписок из госреестра в связи с регистрацией квартир, расположенных в многоэтажных жилых зданиях, сданных в эксплуатацию.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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