Праздничная кампания для компаний и индивидуальных предпринимателей от Azer Turk Bank

14 марта 2019 18:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Azer Turk Bank объявил о начале новой праздничной кампании «Подарки на Новруз для корпоративных клиентов!», сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк.

В рамках кампании корпоративные клиенты смогут открыть в Банке текущие счета бесплатно. Также на период проведения кампании в рамках проекта по зарплатным картам Azer Turk Bank предоставит бесплатно и в безлимитном количестве зарплатные карты MasterCard Debеt со сроком обслуживания на три года всем сотрудникам своих новых партнеров. Также, руководству этих компаний будут представлены в виде подарка премиальные зарплатные карты.

Индивидуальные предприниматели, также смогут бесплатно открывать свои текущие счета в Azer Turk Bank. Дебетовые карты MasterCard Debet с трехлетним сроком обслуживания для этих клиентов будут предоставляться Банком бесплатно. Кроме того, индивидуальным предпринимателям, открывшим текущий счет на период проведения кампании, карта Sahibkar, которая позволяет удаленно выполнять все банковские операции, будет предоставлена в подарок.

Корпоративные клиенты также могут получать уведомления о текущих транзакциях по счету на мобильный телефон и электронную почту. Стоимость услуги составляет один манат в месяц. Комиссионные сборы за установку POS-терминалов и их обслуживание и в период проведения кампании не взимаются.

Отметим, что с клиентов Azer Turk Bank не удерживается комиссия за снятие наличных средств с зарплатных карт в любом банкомате в стране.

Кампания продлится до 30 апреля.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770-945, или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Azer Turk Bank объявил о новой кампании по случаю Дня Государственного флага
Финансы 8 ноября 2018 10:48
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут вносить наличные в банкоматах Azer Turk Bank
Финансы 7 ноября 2018 17:49
Azer Turk Bank предлагает работникам метрополитена льготные кредиты
Бизнес 5 ноября 2018 12:14
Azer Turk Bank предлагает беспроцентную кредитную линию для держателей своих зарплатных карт
Бизнес 23 октября 2018 17:49
Azer Turk Bank предлагает выгодные условия по услугам и продуктам
Бизнес 10 октября 2018 11:53
Azer Turk Bank объявил о начале кампании “18% нефтяникам!”
Бизнес 18 сентября 2018 12:57
Лента новостей
Европарламент высказался за создание санкционного режима ЕС за нарушение прав человека
Европа 19:09
Следственные органы Азербайджана и Беларуси будут совместно бороться с терроризмом
Общество 19:06
При поддержке Международного банка Азербайджана пройдет первая Бакинская конференция по коучингу и лидерству
Финансы 19:01
Стартовала праздничная кампания AtaBank по депозитным сейфам
Финансы 18:55
Azercell приняла участие в VI Региональном форуме по управлению интернетом (ФОТО)
ИКТ 18:49
Азербайджан может увеличить экспорт топлива в Афганистан (ФОТО)
Энергетика 18:40
СМИ: в афганский город Мазари-Шариф ввели танки из-за перестрелки
Другие страны 18:39
ВБ и ЕС: Узбекистан обладает стабильным и эффективно реализуемым госбюджетом
Бизнес 18:26
Kapital Bank открыл новый филиал Bravo-3
Финансы 18:26