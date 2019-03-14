Праздничная кампания для компаний и индивидуальных предпринимателей от Azer Turk Bank

БАКУ /Trend/ - Azer Turk Bank объявил о начале новой праздничной кампании «Подарки на Новруз для корпоративных клиентов!», сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк.

В рамках кампании корпоративные клиенты смогут открыть в Банке текущие счета бесплатно. Также на период проведения кампании в рамках проекта по зарплатным картам Azer Turk Bank предоставит бесплатно и в безлимитном количестве зарплатные карты MasterCard Debеt со сроком обслуживания на три года всем сотрудникам своих новых партнеров. Также, руководству этих компаний будут представлены в виде подарка премиальные зарплатные карты.

Индивидуальные предприниматели, также смогут бесплатно открывать свои текущие счета в Azer Turk Bank. Дебетовые карты MasterCard Debet с трехлетним сроком обслуживания для этих клиентов будут предоставляться Банком бесплатно. Кроме того, индивидуальным предпринимателям, открывшим текущий счет на период проведения кампании, карта Sahibkar, которая позволяет удаленно выполнять все банковские операции, будет предоставлена в подарок.



Корпоративные клиенты также могут получать уведомления о текущих транзакциях по счету на мобильный телефон и электронную почту. Стоимость услуги составляет один манат в месяц. Комиссионные сборы за установку POS-терминалов и их обслуживание и в период проведения кампании не взимаются.

Отметим, что с клиентов Azer Turk Bank не удерживается комиссия за снятие наличных средств с зарплатных карт в любом банкомате в стране.

Кампания продлится до 30 апреля.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770-945, или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.

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