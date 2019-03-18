В Азербайджане могут начать регулирование процентных ставок по кредитам

18 марта 2019 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана может начать регулирование верхних планок процентных ставок по кредитам, сообщили в понедельник Trend в парламенте.

Это предусмотрено поправками в закон «О банках», который сегодня обсудили депутаты на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В парламенте пояснили, что решение может быть принято оптимизации стоимости кредитов и защиты прав заемщиков.

Изменения также позволят Палате регулировать ставки по банковским комиссиям и другим услугам.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана, по итогам января 2019 года средние процентные ставки по кредитам в стране составили 14,4 процента для манатных кредитов и 7,89 процента для кредитов в иностранной валюте.

Ставки для займов физическим лицам в манатах составили 17,34 процента, в иностранной валюте – 14,55 процента. Для юридических лиц ставки составили 9,31 и 5,95 процента соответственно.

(Автор: Азад Гасанли)

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