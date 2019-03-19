Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дорожают

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане во вторник продолжают расти, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 19 марта подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 13,3195 маната, составив 2223,1325 маната, серебра – на 0,1779 маната, до 26,1769 маната, платины - на 17,221 маната, до 1425,875, а унция палладия - на 58,735 маната, до 2690,6325.

Название 19.03.2019 18.03.2019 Золото XAU 2223,1325 2209,813 Серебро XAG 26,1769 25,999 Платина XPT 1425,8750 1408,654 Палладий XPD 2690,6325 2631,8975

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 19 марта составляет 1,7 AZN/USD.

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