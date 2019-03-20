Инвесторы проявляют значительный интерес к гособлигациям Азербайджана

20 марта 2019 09:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на 15 миллионов манатов со сроком обращения 1092 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

Восемь инвесторов подали 10 заявок на облигации на общую сумму почти 22,84 миллиона манатов. В ходе аукциона были реализованы облигации на 15 миллионов манатов.

Заявки были представлены в ценовом диапазоне 97,5871 маната (при доходности в 9,95 процента) и 100,3102 маната (8,8799 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 100,129 маната (8,95 процента), средневзвешенная цена составила 100,2246 маната (8,913 процента).

Срок оплаты по облигациям – 15 марта 2022 года.

Официальный курс на 19 марта составляет 1,7 AZN/USD.

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