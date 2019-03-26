Туркменистан наращивает экспорт овощной продукции

26 марта 2019 09:11 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
ЧМ-2020 по самбо пройдет в столице Туркменистана
Туркменистан 25 марта 16:39
Туркменистан нацелен на экспорт кондитерских изделий
Бизнес 25 марта 15:01
Туркменистан наращивает пропускную способность Каракумского канала
Бизнес 25 марта 14:57
Туркменистан намерен привлечь японские технологии в области водопользования
Бизнес 25 марта 14:02
Госконцерн Туркменистана приобретет буровое оборудование
Тендеры 25 марта 12:11
Турция приобретает в Туркменистане нефтяной кокс
Энергетика 25 марта 11:51
Лента новостей
В Авазе пройдет международный форум
Туркменистан 09:07
Сильный пожар в торговом центре в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Происшествия 08:46
У побережья Турции затонула лодка с мигрантами, есть погибшие
Турция 08:36
В Южной Корее конфисковали дополнительные активы Nippon Steel
Другие страны 08:21
Самолет совершил посадку в Сингапуре после угрозы о заложенной бомбе
Другие страны 08:02
Китайские ученые впервые выделили вирус африканской чумы свиней
Китай 07:54
Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
США 07:38
Госсекретарь США поздравил азербайджанцев с праздником Новруз
Общество 07:19
В Казахстане вторые сутки горит нефтяное месторождение
Казахстан 06:58