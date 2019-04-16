В отчете Счетной палаты Азербайджана нет ни одного предложения о недочетах в минфине

БАКУ /Trend/ - Упоминание депутатом Милли Меджлиса (парламента) Вахидом Ахмедовым министерства финансов в списке структур, где выявлено наибольшее число недочетов во время обсуждения отчета Счетной палаты по прошлогодней деятельности на пленарном заседании 9 апреля, - его субъективное мнение, сказал Trend глава пресс-службы минфина Маис Пириев.

Глава пресс-службы отметил, что с 197-ми страничным отчетом Палаты за 2018 год может ознакомиться каждый, и в нем нет ни одного предложения о выявлении недочетов в Минфине, как это утверждает депутат. «Поэтому считаем излишним комментировать, из каких позиций, соображений, фактов и логики исходил депутат Вахид Ахмедов».

Пириев также подчеркнул, что минфин одобряет отчет Счетной палаты за 2018 год, полностью поддерживает работу, проведенную Счетной палатой по обеспечению расходования выделенных из госбюджета средств по прямому назначению, выявлению лишних и необоснованных трат, возвращению этих средств в госбюджет за счет виновных лиц, и тесно сотрудничает с Палатой в этом направлении.

Пресс-секретарь также добавил, что по сравнению с деятельностью Счетной палаты, контрольные меры, проводимые минфином, охватывают меньшее число организаций и структур. Тем не менее, Госслужба финансового контроля минфина предпринимает принципиальные и жесткие шаги для контроля над целевым расходованием средств, выделенных из госбюджета. Благодаря контрольным мерам, проведенным только в прошлом году, было выявлено более семи миллионов манатов необоснованных выплат, в правоохранительные органы переданы документы для дачи правовой оценки недочетам по 55 организациям.

«Минфин считает, что руководители организаций, финансируемых из бюджета, должны еще больше усилить контроль над расходованием по назначению средств, выделяемых из госбюджета, соблюдать требования закона, принимать жесткие меры против тех, кто нарушает бюджетный порядок и допускает присвоения», - подчеркнул Пириев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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