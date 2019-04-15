Евро показал рекордный рост в сравнении с другими инвалютами к узбекскому суму

15 апреля 2019 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 16 апреля, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

По данным на понедельник, евро продолжил рост по отношению к суму.

Так, курс европейской валюты вырос на 77,2 сума и составил 9554,57 сума.

Курс доллара на этой неделе продемонстрировал небольшое движение вверх, увеличившись на четыре сума – до 8455,37 сума.

Российский рубль поднялся на 2,16 сума, его курс составил 131,53 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте.

Твиттер:@vakilovfaxri

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