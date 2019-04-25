Казахстан опубликовал курс доллара к тенге по итогам утренних торгов

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 25 апреля 2019 года составил 379,73 тенге, сообщает Trend со ссылкой на биржу.

По сравнению с утренней сессией 24 апреля (377,73 тенге/$1) нацвалюта к доллару подешевела на 2 тенге.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 379,42 тенге за доллар США, максимальный — 380 тенге, курс закрытия составил 379,65 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 28,120 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой — 67.

В обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 11:15 (GMT +6) составляет 380,5 тенге, Алматы — 381 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 25 апреля составляет 378,56 тенге за 1 доллар. Отметим, что официальный курс тенге к доллару США на следующий день устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.

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