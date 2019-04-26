Нацвалюта Казахстана снова подешевела к доллару

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 26 апреля 2019 года составил 380,22 тенге, сообщает Trend со ссылкой на данные биржи.

По сравнению с утренней сессией 25 апреля (379,73 тенге/$1) нацвалюта к доллару подешевела на 0,49 тенге.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 380 тенге за доллар США, максимальный — 380,26 тенге, курс закрытия составил 380,26 тенге за доллар. Объем торгов по доллару составил 17,160 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой — 49.

В обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты составляет 380,4 тенге, Алматы — 381,5 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 26 апреля составляет 379,86 тенге за 1 доллар. Отметим, что официальный курс тенге к доллару США на следующий день устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.

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