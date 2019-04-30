Казахская биржа опубликовала результаты дневных торгов

БАКУ/Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 30 апреля 2019 года составил 381,03 тенге, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 380,70 тенге за доллар США, максимальный - 381,10 тенге, курс закрытия - 380,90 тенге.

Объем торгов по американской валюте составил 56,92 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой - 153.

В обменных пунктах Нур-Сулатана (бывшая Астана) максимальный курс продажи доллара составляет 381 тенге, Алматы - 382,5 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 381,08 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 30 апреля составляет 380,89 тенге за 1 доллар США. Первого мая, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 381,08 тенге за 1 доллар.

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