Минфин Азербайджана о выполнении обязательств по решению вопроса проблемных кредитов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане полностью разработан механизм по решению проблемы проблемных кредитов. Об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, журналистам во вторник, передает Trend

По словам министра, в связи с проблемными кредитами в настоящее время продолжается работа, предусмотренная указом Президента Ильхама Алиева.

«Ожидается, что до конца текущего месяца с нашей стороны будет полностью обеспечено выполнение обязательств и задач по проблемным кредитам. Речь идет в основном о кредитах в иностранной валюте. Мы уже осуществляли транш, соответственно определенный объем средств уже поступил на банковские счета. До 28 мая все эти работы будут завершены», - сказал Шарифов.

Министр отметил, что со стороны Палаты по надзору за финансовыми рынками в министерство поступает заказ по выплатам, после чего финансовые средства направляются на банковские счета.

По его словам, Палата надзора над финансовыми рынками также работает с банками: «Уточняется объем и число кредитов, на основании чего начнутся соответствующие работы, и осуществлены выплаты., никаких проблем не предвидится».

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц.

Согласно указу, из государственного бюджета будут выделены средства на погашение той части кредитных долгов, которая выросла вследствие девальвации. Указ распространяется на кредитные долги в иностранной валюте до десяти тысяч долларов.

Также указ создает возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой больше 360 дней.

В рамках указа банки получат льготные кредиты с государственной гарантией на сумму до 682 миллионов манатов с целью реструктуризации валютных кредитных долгов на сумму до десяти тысяч долларов, или 17 тысяч манатов.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

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