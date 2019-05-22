Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

22 мая 2019 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 21 мая составил 22,2 миллиона манатов, сообщает Trend в среду со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила 13,95 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене от 97,7120 маната до 100 манатов за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлись 5,9 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана.

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 26,6 тысячи манатов. За день были заключены 5,06 тысячи сделок по акциям.

Объем осуществленных операций РЕПО составил 2,3 миллиона манатов.

Официальный курс на 22 мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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