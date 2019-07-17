Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цены на золото в Азербайджане 17 июля понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 17 июля понизилась на 15,4275 маната, составив 2388,8655 маната, унция серебра повысилась на 0,434 маната, до 26,5225 маната, унция платины подешевела на 1,938 маната, до 1429,1390 маната, цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 66,98 маната, составив 2593,1120 маната.

Название 17.07.2019 16.07.2019 Золото XAU 2388.8655 2404.2930 Серебро XAG 26.5225 26.0885 Платина XPT 1429.1390 1431.0770 Палладий XPD 2593.1120 2660.0920

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 17 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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