Золото в Азербайджане подешевело

17 июля 2019 09:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото в Азербайджане 17 июля понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 17 июля понизилась на 15,4275 маната, составив 2388,8655 маната, унция серебра повысилась на 0,434 маната, до 26,5225 маната, унция платины подешевела на 1,938 маната, до 1429,1390 маната, цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 66,98 маната, составив 2593,1120 маната.

Название

17.07.2019

16.07.2019

Золото

XAU

2388.8655

2404.2930

Серебро

XAG

26.5225

26.0885

Платина

XPT

1429.1390

1431.0770

Палладий

XPD

2593.1120

2660.0920

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 17 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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