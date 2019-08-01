Самир Шарифов: Расходы госбюджета исполнены на более чем 100%

1 августа 2019 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Расходы государственного бюджета по итогам первого полугодия исполнены на 100,2 процента – 10,9 миллиарда манатов, как сообщает Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на прошедшем в среду совещании при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, связанном с социально-экономической сферой.

По словам министра, доходы государственного бюджета исполнены в размере 10,4 миллиарда манатов.

Шарифов отметил, что в течение первого полугодия расходы по государственным капиталовложениям на общую сумму 5,98 миллиарда манатов исполнены пока на 37 процентов.

«Этому есть объективные причины. Кредиты предусмотрены в размере примерно 1,14 миллиарда манатов. К сожалению, коэффициент использования этих кредитов невысок. Соответствующие структуры должны ускорить работу по реализации этих кредитов», - сказал он.

Как отметил министр, в результате этого появляются задержки в реализации инфраструктурных проектов. «Так, могут возникнуть некоторые препятствия в прогнозировании доходов и исполнении расходов государственного бюджета. Поэтому мы стараемся скоординировать исполнение расходов государственного бюджета, чтобы большая часть расходов не приходилась на конец года», - сказал Шарифов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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