Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 323 млн манатов

24 августа 2019 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже 19-23 августа составил 323,9 миллиона манатов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 247,3 миллиона манатов. Всего было размещено 2,3 миллиона нот.

Объем торгов облигаций на вторичном рынке составил 62,2 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлось 571,9 тысячи долларов - 972,3 тысячи манатов), на манатные облигации – 61,2 миллиона манатов.

Большая часть сделок по долларовым облигациям пришлась на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям – на министерство финансов Азербайджана и Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд.

В течение прошлой недели на вторичном рынке биржи также заключались сделки по акциям на общую сумму 221,6 тысячи манатов.

Объем операций РЕПО составил 14,2 миллиона манатов.

Официальный курс на 24 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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