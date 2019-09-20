Qala Insurance проведет внеочередное собрание акционеров

БАКУ/Trend/ - В понедельник 21 октября 2019 года состоится внеочередное собрание акционеров Qala Insurance, сообщает Trend со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками.

На повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вынесен вопрос о реорганизации ревизионной комиссии общества. Собрание начнется в 12:00 21 октября 2019 года.

Отметим, что Qala Insurance по итогам января-июля текущего года вошла в ТОП-10 страховых компаний (девятое место), осуществив страховые сборы на сумму 14,424 миллиона манатов, что составляет 3,41 процента от общего объема сборов на рынке Азербайджана.

Страховые выплаты компании составили 1,74 миллиона манатов.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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