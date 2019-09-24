Kapital Bank принимает участие в традиционной выставке SIBOS

БАКУ/Trend/-Kapital Bank участвует в традиционной международной выставке SIBOS – 2019, проходящей в Лондоне с 23 по 26 сентября, а также на ежегодном собрании Международной ассоциации американского банкинга (BAFT), сообщает Trend со ссылкой на банк.

Делегацию Kapital Bank, принимающую участие в выставке, возглавляет председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев.

Как и в предшествующие годы, в престижном мероприятии участвуют более 10 000 представителей крупнейших банков и финансовых учреждений из более чем 200 стран мира. В этом году темы, обсуждаемые на конференции SIBOS, будут охватывать вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются финансовые учреждения – меняющая конкурентная среда, неожиданное геополитическое давление, растущее регулирование и технологические изменения, различные новые вызовы, включая быстро движущиеся угрозы информационной безопасности.

«Программа конференции SIBOS 2019 охватывает темы, связанные с современными цифровыми технологиями, открытым банкингом, глобальными технологическими тенденциями, стандартами ISO20022 для платежей. Профессиональные специалисты крупных банков, предоставляющих финансовые услуги в глобальном масштабе, выступают по актуальным темам финансового сектора, включая кибербезопасность, трансформацию платежных систем и международной торговли, поддержание баланса между прямым регулированием и регулированием на основе рекомендаций и другим вопросам. На встречах с представителями банков из разных стран мира мы также рассказали о наших проектах и обсудили возможности сотрудничества. Участие в таком мероприятии международного значения с точки зрения подготовки к глобальным изменениям в финансовой сфере внесет вклад в более гибкую адаптацию нашего банка к современным технологическим трансформациям и успешную реализацию стратегически значимого проекта цифровой трансформации.», - отметил Председатель Правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев.

Следует отметить, что выставка SIBOS – это глобальное ежегодное мероприятие финансового сектора по сотрудничеству, организованное SWIFT, в чью программу включены конференции, презентации, панельные дискуссии и выставки. Kapital Bank планирует проведение двусторонних встреч с рядом международных финансовых институтов и финтех-компаний.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 100 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также, связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.