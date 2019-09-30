Курс доллара в Узбекистане растет; евро и фунт стерлингов падают

30 сентября 2019 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму, которые вступят в силу с 1 октября, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на узбекские СМИ.

Курс доллара в Узбекистане растет, а евро продолжает сдавать позиции.

Американская валюта подорожала на 22,11 сума – до 9446,65 сума. Евро ослаб на 50,17 сума. Со вторника его стоимость составит 10 332,75 сума. Российский рубль подешевел на 1 сум – до 146 сумов.

Также существенно упал в цене английский фунт - сразу на 150 сумов, до 11 608,04 сума.

Национальная валюта Узбекистана стала стремительно обесцениваться в начале августа. За несколько дней она подешевела к доллару больше, чем на 10 процентов.

Также ранее сообщалось, что коммерческие банки Узбекистана с 20 августа начали продавать наличную иностранную валюту. Только за первый день узбекистанцы скупили валюты на 10 миллионов долларов.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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