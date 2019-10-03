В Азербайджане на 1 октября было выдано 27 тысяч ипотечных кредитов

3 октября 2019 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На первое октября текущего года было выдано 26 999 ипотечных кредитов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчетные данные Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана.

Согласно опубликованным показателям фонда, сумма ипотечных кредитов на первое октября составило около 1,336 миллиарда манатов а сумма выданных кредитов и гарантий составила 41,759 миллиона манатов.

Отметим, что общее количество облигаций фонда в обращении составляет 734 миллиона облигаций

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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