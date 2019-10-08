Нацвалюта Казахстана вновь бъет исторический антирекорд

8 октября 2019 19:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По состоянию на восьмое октября 2019 года, средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже составил 389,50 тенге, вновь побив исторический антирекорд, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные биржи.

Согласно данным биржи, на торгах минимальный курс сложился на уровне 389,25 тенге за доллар, максимальный – 390,10 тенге, курс закрытия — 389,65 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 48,510 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой – 167.

Сообщается, что в обменных пунктах Нур-Султана максимальный курс продажи американской валюты составил 391 тенге, в Алматы – 392 тенге за доллар.

Официальный курс Национального банка на восьмое октября составляет 389 тенге за доллар.

Напомним, что в ходе торгов на бирже 26 июля курс доллара достиг исторически рекордного значения 384,92 тенге и с тех пор обновлял рекорд почти ежедневно. Так, утром восьмого августа один доллар стоил 387,73 тенге.

Девятого августа в ходе торгов средневзвешенный курс доллара составил 387,44 тенге, зафиксировав укрепление национальной валюты впервые за две недели.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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