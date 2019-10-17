Азербайджанское кредитное бюро запустит инновационную услугу

17 октября 2019 09:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООО "Азербайджанское кредитное бюро" (АКБ) до конца этого года запустит несколько новых услуг, сообщает Trend со ссылкой на слова председателя АБА Эльчина Габибова, выступившего на инвестиционной ярмарке "Развитие микрофинансирования в Азербайджане"

Так, по словам председателя бюро, услуга массовых запросов, которая позволит кредитным организациям одновременно адресовать в Бюро от пяти до десяти тысяч запросов, уже находится на стадии оцифровки. Сейчас кредитные организации могут одновременно отправлять лишь один запрос.

Габибов также сказал, что за январь-август этого года в AКБ поступило почти два миллиона скоринг-запросов из общего числа в 3,6 миллиона запросов. Удельный вес скоринг-запросов за первые восемь месяцев увеличился с 43,5 до 61,5 процента, что наглядно показывает необходимость в новой услуге.

Также председатель бюро напомнил о планах модернизации системы скоринга, направленной на автоматизацию проектов и аналитику.

Как сообщал Trend ранее, обновленная система послужит упрощению процедур оценки в кредитных организациях, экономии операционных расходов, снижению кредитных рисков, а также укреплению финансовой дисциплины заемщиков. Согласно плану проекта, соответствующая услуга будет введена в эксплуатацию в апреле 2020 года.

Помимо организаций-членов АКБ, этой услугой смогут пользоваться и субъекты кредитной истории.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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