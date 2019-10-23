Прожиточный минимум по Азербайджану на следующий год увеличится

Баку /Trend/ - Прожиточный минимум по Азербайджану на следующий год составит 190 манатов, сообщает в среду Trend ссылкой на сайт министерства финансов.

Согласно отчету, для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 201 манат, для пенсионеров 157 манатов, для детей - 170 манатов.

Напомним, что прожиточный минимум на 2019 год был установлен на уровне 180 манатов, 191 манат для трудоспособного населения, 149 манатов для пенсионеров и 160 манатов для детей.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.