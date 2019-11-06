БАКУ/Trend/ - Сегодня в Баку, на Четвертом международном банковском форуме, подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией банков Азербайджана и Международной финансовой корпорацией (МФК).

Как передает в среду Trend с мероприятия, соглашение подписали президент Ассоциации Банков Азербайджана Закир Нуриев, и руководитель офиса МФК в Азербайджане Алия Азимова.

Напомним, в Баку, при поддержке Центрального банка Азербайджана, Палаты по надзору за финансовыми рынками и Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, проходит двухдневный Четвертый международный банковский форум, который является одним из самых престижных финансовых и банковских мероприятий региона.

Форум объединяет руководителей органов регулирования и контроля в финансово-банковской сфере, ведущих менеджеров коммерческих банков и других участников финансового сектора.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев)

Twitter: @eldarjanashvili

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