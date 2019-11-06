Реформы в области цифровизации носят комплексный характер – Директор центра экономических реформ

БАКУ/Trend/ - Меры по созданию безналичного общества в стране носят комплексный характер и предусмотрены в стратегических картах Азербайджана и других государственных программах и документах, сказал на Четвертом международном банковском форуме исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы.

Как передает в среду Trend с мероприятия, в ходе выступления Гасымлы рассказал, что эти меры охватывают широкий спектр сфер, таких как применения обязательного медицинского страхования, оптимизация налоговой системы, создание необходимой инфраструктуры, повышение финансовой грамотности.

К мерам, предпринятым в направлении создания безналичного общества, относятся, в частности, снижение налогового бремени на заработную плату работников частного сектора, снижение ставки упрощенного налога с четырех до двух процентов, освобождение 75 процентов прибыли лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, от налога на доходы (прибыль) в порядке, установленном законодательством, освобождение субъектов предпринимательства от уплаты дивидендов, стимулирование ведения бухгалтерского учета в электронной форме, соответствующие изменения во взимании налогов с физических лиц, задействованных в негосударственном секторе и не осуществляющих деятельность в нефтегазовой сфере, а также подготовку проектов законов "О платежных услугах и платежных системах".

В стратегических дорожных картах рассчитаны прямые и косвенные экономические последствия цифровизации. В частности, широкое внедрение цифровых платежей будет способствовать значительному снижению объемов теневой экономики в стране, ведению учета платежей, полному оформлению добавленной стоимости в экономике и увеличению налоговых поступлений. Реализация этого приоритета обусловит дальнейшее повышение прозрачности в торговых операциях и расчетах, в целом в финансовой системы, тем самым увеличив реальный ВВП в 2020 году на 40 миллионов манатов напрямую, и на 15 миллионов манатов косвенно, что в целом даст рост на 55 миллионов манатов.

Цифровизация механизма регулирования экономических процессов приведет к повышению эффективности в финансово-банковском секторе страны и росту реального ВВП на 120 миллионов манатов напрямую и около 15 миллионов манатов косвенно, что в общем даст рост в объеме 135 миллионов манатов.

В целом, в результате экономических реформ в стране прогнозируется достижение прозрачности оборота, снижение удельного веса "теневой" экономики, расширения налоговой базы, роста доступа населения и предприятий к финансовым услугам, а также увеличение инвестиционных возможностей банковского сектора.

Напомним, в Баку, при поддержке Центрального банка Азербайджана, Палаты по надзору за финансовыми рынками и Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, проходит двухдневный Четвертый международный банковский форум, который является одним из самых престижных финансовых и банковских мероприятий региона.

Форум объединяет руководителей органов регулирования и контроля в финансово-банковской сфере, ведущих менеджеров коммерческих банков и других участников финансового сектора.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.