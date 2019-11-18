Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане восемнадцатого ноября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подешевела на 0,289 маната, составив 2492,9310 маната, унция серебра - на 0,0659 маната, составив 28,7649 маната, унция платины подорожала на 15,3255 маната, составив 1516,3235 маната, унция палладия подешевела на 31,195 маната, составив 2933,2650 маната.
|
Название
|
18.11.2019
|
15.11.2019
|
Золото
|
XAU
|
2492,9310
|
2493,2200
|
Серебро
|
XAG
|
28,7649
|
28,8308
|
Платина
|
XPT
|
1516,3235
|
1500,9980
|
Палладий
|
XPD
|
2933,2650
|
2964,4600
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на восемнадцатое ноября составляет 1,7 AZN/USD.
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