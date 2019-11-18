Золото в Азербайджане подешевело

18 ноября 2019 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане восемнадцатого ноября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 0,289 маната, составив 2492,9310 маната, унция серебра - на 0,0659 маната, составив 28,7649 маната, унция платины подорожала на 15,3255 маната, составив 1516,3235 маната, унция палладия подешевела на 31,195 маната, составив 2933,2650 маната.

Название

18.11.2019

15.11.2019

Золото

XAU

2492,9310

2493,2200

Серебро

XAG

28,7649

28,8308

Платина

XPT

1516,3235

1500,9980

Палладий

XPD

2933,2650

2964,4600

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на восемнадцатое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 16 ноября 10:02
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 15 ноября 09:36
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 14 ноября 09:57
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 13 ноября 09:50
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 12 ноября 10:13
Аналитики дали прогноз падения цен на золото
Финансы 11 ноября 14:18
Лента новостей
Японская корпорация строит в Туркменистане газотурбинную электростанцию
Бизнес 10:48
Иран и Грузия намерены расширить сотрудничество в экономической сфере
Финансы 10:44
В Индии не менее 11 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком
Другие страны 10:43
Незаконные акции являются для оппозиции еще одним средством расширить «эмиграционный бизнес» - главред газеты
Точка зрения 10:35
В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке
США 10:29
В иранской провинции Восточный Азербайджан вновь произошло землетрясение
Общество 10:23
Сотрудничество оппозиции с Али Инсановым - предательство против государства и народа - зампред партии
Политика 10:22
В северном регионе Азербайджана завершается реконструкция автодорог, соединяющих 8 населенных пунктов (ФОТО)
Общество 10:21
"Казахстанско-Китайский Трубопровод" закупит источники бесперебойного питания
Тендеры 10:15