Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане восемнадцатого ноября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 0,289 маната, составив 2492,9310 маната, унция серебра - на 0,0659 маната, составив 28,7649 маната, унция платины подорожала на 15,3255 маната, составив 1516,3235 маната, унция палладия подешевела на 31,195 маната, составив 2933,2650 маната.

Название 18.11.2019 15.11.2019 Золото XAU 2492,9310 2493,2200 Серебро XAG 28,7649 28,8308 Платина XPT 1516,3235 1500,9980 Палладий XPD 2933,2650 2964,4600

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на восемнадцатое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

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