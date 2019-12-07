Среднемесячная сумма ипотеки в Азербайджане бьет исторический рекорд по стране

7 декабря 2019 08:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На конец октября 2019 года банками Азербайджана выдано ипотечных кредитов на 9,1 миллиона манатов, что в 3,4 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на октябрьский отчет Центрального банка Азербайджана.

Согласно отчету, в октябре объем рефинансирования кредитов, выданных банками, составил 19 миллионов манатов.

Среднемесячная сумма кредитов, выданных уполномоченными банками Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, составила в октябре 50,5 тысячи манатов (в октябре прошлого года этот показатель составил 48,3 тысячи манатов), что является самым высоким показателем за все время действия в стране ипотечного фонда. Средний срок выдачи кредита составил 281 месяц, не изменившись относительно показателя за октябрь 2018 года. Среднегодовая процентная ставка – 6,48 процента (6,57 процента годом ранее), среднемесячная выплата – 354,1 маната (342,3 маната).

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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