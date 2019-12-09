Ближе к мечте!

9 декабря 2019 13:55 (UTC+04:00)

По мере приближения праздников, Expressbank проводит различные кампании для реализации желаний клиентов.

И так, в рамках кампании, которая продолжается до последнего рабочего дня 2019 года, кредиты наличными предлагаются по льготной ставке 16,5% годовых. Но радость клиентов на этом не заканчивается. Желающие воспользоваться льготной кампанией могут оформить наличный кредит по процентной ставке 16,5% годовых не только за 12 месяцев, но и за 24 или 36 месяцев.

Срок кредита до 36 месяцев, в сочетании с низкой процентной ставкой позволит погашать ежемесячные платежи без финансовых затруднений. Это позволит клиентам реализовать свои пожелания в текущем году и перейти в новый год с меньшими заботами.

Клиенты, желающие воспользоваться льготной кампанией, могут обратиться в любой филиал в будние дни с 09:00 до 18:00, либо в субботу с 10:00 до 15:00 в Баку в филиалы "Насими" и "Ахмедлы", а также в филиалы в Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире и Барде. Оформление заявки онлайн доступно по ссылке: https://www.exb.az/loans/cash/.

Expressbank также представляет удобные средства для оплаты кредита. Клиенты смогут оплатить кредит посредством платежных банкоматов Expresspay и личного кабинета на сайте www.expressbank.az.

Expressbank предоставляет широкий ассортимент банковских продуктов и услуг в сфере розничных и коммерческих банковских операций и имеет сеть из 15 филиалов по всей стране.

Дополнительную информацию об услугах банка можно получить в информационном центре, позвонив по номеру 132, а также на официальном сайте www.expressbank.az и на страницах банка в социальных сетях.

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