Ближе к мечте!

По мере приближения праздников, Expressbank проводит различные кампании для реализации желаний клиентов.

И так, в рамках кампании, которая продолжается до последнего рабочего дня 2019 года, кредиты наличными предлагаются по льготной ставке 16,5% годовых. Но радость клиентов на этом не заканчивается. Желающие воспользоваться льготной кампанией могут оформить наличный кредит по процентной ставке 16,5% годовых не только за 12 месяцев, но и за 24 или 36 месяцев.

Срок кредита до 36 месяцев, в сочетании с низкой процентной ставкой позволит погашать ежемесячные платежи без финансовых затруднений. Это позволит клиентам реализовать свои пожелания в текущем году и перейти в новый год с меньшими заботами.

Клиенты, желающие воспользоваться льготной кампанией, могут обратиться в любой филиал в будние дни с 09:00 до 18:00, либо в субботу с 10:00 до 15:00 в Баку в филиалы "Насими" и "Ахмедлы", а также в филиалы в Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире и Барде. Оформление заявки онлайн доступно по ссылке: https://www.exb.az/loans/cash/.

Expressbank также представляет удобные средства для оплаты кредита. Клиенты смогут оплатить кредит посредством платежных банкоматов Expresspay и личного кабинета на сайте www.expressbank.az.

Expressbank предоставляет широкий ассортимент банковских продуктов и услуг в сфере розничных и коммерческих банковских операций и имеет сеть из 15 филиалов по всей стране.

Дополнительную информацию об услугах банка можно получить в информационном центре, позвонив по номеру 132, а также на официальном сайте www.expressbank.az и на страницах банка в социальных сетях.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.