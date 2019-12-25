AGBank прошел аудит кибербезопасности от Microsoft

БАКУ/Trend/ - Один из ведущих банков Азербайджана AGBank успешно прошел аудит лицензионного соответствия на программное обеспечение IT-инфраструктуры Microsoft, передает в среду Trend со ссылкой на Банк.

По сообщению банка, проверка проводилась специалистами иностранной компании совместно с местными специалистами банка. Результаты показали, что банк соответствует международным стандартам. Существенного отклонения от требований Microsoft не обнаружено, а мелкие недостатки устранены.

После проверки системы управления и программного обеспечения Microsoft подтвердила, что уровень программного обеспечения и кибербезопасности банка полностью соответствует международным стандартам.

Отметим, что в качестве основных носителей кибер-оружия выступают пиратские программы и контрафактные офисные программы. Так, в частности в самой распространенной пиратской версии в стране Windows имеется 63 уязвимости. В большинстве случаев целью хакерских групп является получение доступа к системам денежных переводов. Киберпреступники нацелены на банкоматы с нелицензированным программным обеспечением.

Использование устаревшего программного обеспечения также считается опасным. Таким образом, устаревшее программное обеспечение выходит из оборота Microsoft и не может быть обновлено. Это также делает программы уязвимыми перед внешним вмешательством.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор:Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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