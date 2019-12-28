Обнародованы детали бюджета города Тбилиси на 2020 год

28 декабря 2019 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Утвержден бюджет столицы Грузии на 2020 год, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам министра финансов Грузии Иване Мачавариани, основными приоритетами бюджета являются социальная сфера и инфраструктурные проекты.

Согласно проекту, ассигнования столичного бюджета определены в размере более одного миллиарда лари.

Больше всего средств планируется потратить на укрепление аварийных домов, транспорт, дороги и развитие дошкольного образования.

При этом мэрия продолжит реализацию всех осуществляемых ею социальные программы, в том числе программу бесплатных столовых для нуждающихся, оказание им медицинской помощи, центр для одиноких пожилых людей, поддержку приюта для бездомных и другие программы.

В то же время вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе отметил, что в 2020 году мэрия намерена продолжить программу сохранения старого Тбилиси.

Планируется ремонт исторических зданий на улице Меликишвили и начнется ремонт Дворца учащейся молодежи на проспекте Руставели. Также мэрия намерена полностью отремонтировать парк Деда эна и завершить ремонт площадей Орбелиани и Гудиашвили в центре Тбилиси.

Официальный курс на 28 декабря – 1 USD/2,86 GEL

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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