В социально-экономическую сферу Азербайджана вложено около миллиарда манатов

БАКУ/Trend/ - На развитие социально-экономической сферы Азербайджана в январе 2020 года в основной капитал из всех финансовых источников было направлено 996,7 миллиона манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

При этом, около 70,6 процента всех инвестиций было потрачено на производство товаров, 17,5 процента - на услуги и 11,9 процента - на строительство жилых домов. Внутренние капитальные вложения составили 61,1 процента от общего объема инвестиций.

В общей стоимости капитальных вложений предприятия и организации обеспечили 73,7 процента, на бюджетные средства пришлось 14,2 процента, частные средства - 6,8 процента, внебюджетные фонды - 3,4 процента, банковские кредиты - 1,2 процента, прочие средства - 0,7 процента.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)