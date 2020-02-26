Банки Азербайджана предложили на площадке Bloomberg свыше 600 млн. манатов

БАКУ/Trend/ - На торговой площадке Bloomberg со стороны Центрального банка Азербайджана (ЦБА) был проведен депозитный аукцион, в ходе которого финрегулятор страны привлек у азербайджанских банков 100 миллионов манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, спрос со стороны банков на аукционе превысил предложение в шесть с лишним раз, составив 618 миллионов манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 5,51 процента. Срок размещения средств – 28 дней.

Срок оплаты: 18 марта 2020 года.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион – это торги, в ходе которых ЦБА привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на 26 февраля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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