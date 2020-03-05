Период полного страхования вкладов в Азербайджане будет продлен

Финансы 5 марта 2020 14:23 (UTC+04:00)
Период полного страхования вкладов в Азербайджане будет продлен

БАКУ/Trend/ - Период действия полного страхования вкладов банков-участников Фонда страхования вкладов будет продлен до четвертого декабря 2020 года, независимо от суммы всех защищенных вкладов, находящихся в пределах годовой процентной ставки по вкладам, установленной Попечительским советом Фонда страхования вкладов на дату привлечения.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, вопрос о продлении закона «О полном страховании вкладов» обсуждался в Совете финансовой стабильности Азербайджана.

По итогам обсуждений, для более надежной защиты интересов вкладчиков и кредиторов, была подготовлена соответствующая рекомендация о продлении на девять месяцев срока действия закона «О полном страховании вкладов».

Рекомендация Совета по финансовой стабильности была поддержана. После того, как приступит к деятельности новоизбранный состав Милли Меджлиса, законопроект будет представлен на обсуждение в парламент соответствующим органом, имеющим право законодательной инициативы.

Как известно, в целях сохранения финансовой стабильности в стране на фоне кризисных процессов в мировой экономике, обеспечения устойчивости банковской системы и усиления к ней доверия вкладчиков, 19 января 2016 года был принят закон “О полном страховании вкладов”, согласно которому, с четвертого марта 2016 года, все вклады были полностью застрахованы сроком на три года независимо от суммы, в пределах годовой процентной ставки, установленной Попечительским советом Фонда. Затем, 19 февраля 2019 года, на основании законодательных изменений, этот срок был продлен еще на год, до четвертого марта 2020 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @eldarjanashvili

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