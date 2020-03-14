В кассовых центрах Нацбанка Грузии проводятся меры по дезинфекции

БАКУ /Trend/ - В рамках превентивных мер против распространения коронавирусной инфекции Национальный банк Грузии рекомендует гражданам по возможности избегать наличных расчетов, пользоваться бесконтактными и мобильными платежами, выбирать дистанционное банковское обслуживание.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на сообщение Нацбанка.

Согласно информации, в точках продаж поверхности пост-терминалов регулярно дезинфицируются.

Параллельно Нацбанк Грузии начал работы по дезинфекции во всех своих кассовых центрах.

Также отмечается, что коллекционную продукцию Нацбанка на сегодня можно приобрести только в онлайн-магазине.

В Грузии до сегодняшнего дня зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом.

Ранее власти Грузии запретили сухопутное сообщение между Грузией и Ираном на две недели. Кроме того, временно приостановлены полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав проводит информационную кампанию среди населения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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