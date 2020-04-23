Всемирный Банк продолжит финансировать проекты Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Руководство Всемирного банка (ВБ) и министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана обсудили дальнейшее сотрудничество, сообщает Trend со ссылкой на ведомство.

Состоялась видеоконференция с участием заместителя премьер-министра - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова, вице-президента Всемирного банка по региону Европа и Центральная Азия Сирила Мюллера, нового вице-президента ВБ по региону Европа и Центральная Азия Анна Бьерде и его ответственных лиц, участвующих в реализации проектов в Узбекистане.

Обсуждалось текущее состояние реализации совместных проектов и договоренностей, касающихся поддержки ВБ мер и усилий правительства Узбекистана по борьбе с распространением инфекции COVID-19 и ее экономическими последствиями.

Руководство ВБ проинформировало о том, что переговоры по выделению займа на проект «Экстренное реагирование на коронавирусную инфекцию COVID-19» на сумму 95 миллионов долларов и по дополнительному финансированию в рамках проекта «Обеспечение устойчивости рыночных реформ в Узбекистане» в размере 200 миллионов долларов успешно завершены и в ближайшей перспективе ожидается одобрение финансирования данных инициатив.

По итогам видеоконференции были намечены дальнейшие действия в рамках сотрудничества по приоритетным направлениям, в том числе по реформированию авиационной, электроэнергетической и газовой отраслей, разработке Стратегии реформирования банковской системы на 2020-2025 годы, Стратегии развития сельского хозяйства, Концепции развития системы высшего образования, а также по содействию в проведении налоговых реформ и дальнейшем совершенствовании налогового администрирования.

С руководством Всемирного Банка была достигнута договоренность обеспечить преемственность в работе с Узбекистаном, имея в виду как ускоренную реализацию текущих проектов, так и изучение возможностей для расширения масштабов сотрудничества.

Напомним, что 21 апреля вице-президент ВБ по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер награжден орденом "Дустлик".

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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