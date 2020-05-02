ЦБА временно изменил правила рассчета адекватности капитала банков и кредитных организаций

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вступают в силу утвержденные Советом Центрального банка Азербайджана (ЦБА) «Правила временного регулирования деятельности кредитных организаций в связи с пандемией коронавируса (COVID-19)», сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Данные правила, разработанные в целях снижения возможного негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на банковский сектор Азербайджана и направленные на повышение эффективности деятельности банков и кредитных организаций, определяют классификацию кредитов и группы рисков, коэффициент адекватности капитала и порядок его расчета, что позволяет рассчитывать адекватность банковского капитала без учета вызванных пандемией рисков выданных банками потребительских кредитов с первого мая по первое января следующего года.

Так, при расчете банковского капитала к потребительским кредитам до первого января 2021 года не будут применяться подпункты 9.3.8.2, 9.3.8.3, 9.3.9.1, 9.3.9.2, 9.3.10.1 и пункт 9.4 «Правил расчета банковского капитала и его адекватности», вне действия Правил определяющие процентные группы риска и коэфецциенты для разных видов потребительских кредитов. Помимо этого, бизнес-кредиты в национальной валюте, выданные производителям медицинских изделий и оборудования и подтвержденные документами о назначении, относятся к группе риска 20-процентной группе риска (коэффициент 0.2).

Одновременно с этим коэффициент адекватности совокупного капитала по системно значимым банкам до первого января 2021 года не может быть меньше 11 процентов, по прочим банкам - менее девяти процентов. Также до указанной даты контрциклический буфер капитала устанавливается в размере ноль процентов.

Со дня вступления в силу настоящего правила и до первого января 2021 года, при расчете коэффициентов адекватности капитала первой степени и совокупного капитала рыночные и операционные риски не учитываются.

Помимо этого, в целях сохранения позиции капитала и финансовой устойчивости банков выплаты дивидендов по итогам прошлых лет должны быть отложены до 30 сентября 2020 года, а промежуточные дивидендные выплаты по 2020 году не должны производиться.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)