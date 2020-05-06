Raiffeisen Bank заинтересован в дальнейшем укреплении отношений с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Австрийский Raiffeisen Bank (RBI) заинтересован в дальнейшем укреплении отношений с Азербайджаном, сказали Trend в RBI.

"Наша главная цель - дальнейшее оказание помощи развивающимся рынкам в регионе СНГ для быстрого и устойчивого роста. Конечно, мы рассчитываем на дальнейшее повышение как качества, так и количества услуг, которые мы предоставляем азербайджанским партнерам. Помимо предоставления традиционных и передовых финансовых решений, мы планируем укрепить связи, увеличив количество двусторонних встреч с клиентами. Ежегодно представители RBI приезжают в Баку для проведения встреч с азербайджанскими банками, и ожидаем учащения подобных обменов в будущем, в том числе приездов деловых партнеров в Вену", - сказали в банке.

Далее, в RBI сказали, что необходимо дальнейшее совершенствование нормативных актов в банковском секторе Азербайджана для укрепления его позиций на мировом рынке.

"Выполнение международных требований с учетом локальных экономических особенностей усложняет эту задачу для правительства Азербайджана и ЦБА. Правила должны быть разработаны таким образом, чтобы участники рынка чувствовали себя в безопасности и в то же время комфортно для развития деятельности на глобальном уровне", - сказали в банке.

Отметим, что RBI является вторым по величине банком Австрии.

Raiffeisen Bank International AG является ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии, а также активно работает в регионе Центральной и Восточной Европы, который считает своим внутренним рынком. Рынки тринадцати стран региона обслуживаются дочерними банками Raiffeisen Bank. Кроме того, в группу входит множество поставщиков других финансовых услуг, например, в области лизинга, управления активами, а также слияний и поглощений. Для поддержки своей деятельности RBI имеет представительства и сервисные филиалы в отдельных азиатских и западноевропейских странах.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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