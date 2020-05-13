В Азербайджане за финансовой поддержкой обратилось более 130 тысяч налогоплательщиков - минэкономики

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 12 мая за господдержкой с целью выплаты определенной части заработной платы наемных работников обратились 27 065 налогоплательщиков, для получения финансовой поддержки бизнеса - 103 268 частных (микро) предпринимателя, в целом - 130 333 налогоплательщика, занятых в пострадавших от пандемии областях экономики, сообщили в среду Trend в министерстве экономики.

Обращения поступили в рамках мероприятий по поддержке предпринимательства, проводимых в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Кабинетом министров с целью исполнения пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

Было отмечено, что обращения, поступившие от 22 852 предпринимателей по выплате части заработной платы 201 000 наемных работников, рассмотрены, утверждены и переданы в министерство финансов для перечисления назначенных финансовых средств на банковские счета налогоплательщиков. Обращения других налогоплательщиков находятся на стадии рассмотрения. Объем финансовой поддержки по утвержденным на сегодня обращениям составляет 91,81 миллиона манатов, в том числе объем средств, которые предусматривается выплатить на первом этапе, составляет 42,77 миллиона манатов. На 12 мая Государственное казначейское агентство министерства финансов обеспечило перечисление средств в размере 42,4 миллиона манатов 21 985 налогоплательщикам по зарплатам 193 564 наемных работников.

В рамках программы по оказанию финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям поступили 103 268 обращения, 94 490 которых утверждены и представлены минфину для перечисления выделенных финансовых средств на банковские счета налогоплательщиков. Объем финансовой помощи по утвержденным обращениям составляет 56,13 миллиона манатов. На 12 мая Государственное казначейское агентство минфина обеспечило перечисление средств в размере 53,4 миллиона манатов 88 873 частным (микро) предпринимателям.

В министерстве отметили, что информация о результатах обращений в рамках программы финансовой поддержки и перевода средств на банковский счет отправляется в виде уведомлений в "электронные кабинеты" налогоплательщиков (www.e-taxes.gov.az) и на сотовые телефоны в виде SMS-сообщений. По возникающим вопросам налогоплательщики могут обращаться по телефону “195” в Государственную налоговую службу и местные налоговые органы, в которых они состоят на учете.

Отметим, что по нижеследующим ссылкам налогоплательщики также могут ознакомиться с законодательными актами, решениями, видеоматериалами, наиболее часто задаваемыми вопросами и ответами на них, и другой полезной информацией:

министерство экономики:https://bit.ly/3ecjpJq

Государственная налоговая служба при минэкономики: https://bit.ly/34CBkEw

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: Fidan_Babaeva