Азербайджанский манат вырос по отношению к евро за прошедшие сутки

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9206 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют 12.06.2020 Разница за сутки, в манатах Разница за месяц, в манатах Разница за год, в манатах 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9206 -0,0076 0,0834 -0,0062 1 австралийский доллар 1,1635 -0,0218 0,0640 -0,0177 1 российский рубль 0,0242 -0,0006 0,0011 -0,0021 1 турецкая лира 0,2487 -0,0018 0,0078 -0,0442 1 аргентинский песо 0,0245 -0,0001 -0,0007 -0,0135 1 белорусский рубль 0,7161 0,0014 0,0184 -0,1014 1 бразильский реал 0,3418 -0,0051 0,0497 -0,0989 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,0000 0,0000 0,0000 1 южноафриканский ранд 0,0992 -0,0032 0,0070 -0,0167 100 южнокорейских вон 0,1411 -0,0015 0,0025 -0,0027 1 чешская крона 0,0719 -0,0007 0,0052 -0,0033 100 чилийских песо 0,2159 -0,0049 0,0096 -0,0295 1 китайский юань 0,24 -0,0003 0,0004 -0,0058 1 датская крона 0,2576 -0,0011 0,0112 -0,0004 1 грузинский лари 0,5598 0,0041 0,0303 -0,0637 1 гонконгский доллар 0,2193 -0,0001 0,0000 0,0020 1 индийская рупия 0,0224 -0,0001 0,0000 -0,0021 1 британский фунт стерлингов 2,1375 -0,0287 0,0431 -0,0251 100 индонезийских рупий 0,012 -0,0001 0,0006 0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,0000 0,0000 0,0000 1 шведская крона 0,1823 -0,0026 0,0104 0,0024 1 швейцарский франк 1,7996 0,0111 0,0525 0,0855 1 израильский шекель 0,4904 -0,0032 0,0061 0,0155 1 канадский доллар 1,2488 -0,0205 0,0381 -0,0304 1 кувейтский динар 5,5293 0,0010 0,0337 -0,0666 1 казахский тенге 0,0042 -0,0001 0,0002 -0,0002 1 киргизский сом 0,0228 -0,0001 0,0012 -0,0008 100 ливанских фунтов 0,1115 -0,0015 -0,0006 -0,0011 1 малайзийский ринггит 0,3989 0,0004 0,0073 -0,0093 1 мексиканский песо 0,0749 -0,0032 0,0040 -0,0141 1 молдавская лея 0,099 0,0003 0,0042 0,0052 1 египетский фунт 0,105 -0,0001 -0,0029 0,0035 1 норвежская крона 0,1765 -0,0072 0,0120 -0,0205 100 узбекских сомов 0,0167 -0,0001 -0,0001 -0,0033 1 польский злотый 0,4298 -0,0040 0,0270 -0,0221 1 сингапурский доллар 1,2215 -0,0041 0,0230 -0,0241 1 саудовский риал 0,453 0,0000 0,0005 -0,0002 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,348 0,0046 0,0346 -0,0075 1 тайваньский доллар 0,0573 0,0000 0,0005 0,0032 1 таджикский сомони 0,1652 -0,0001 -0,0004 -0,0149 1 новый туркменский манат 0,4857 0,0000 0,0000 0,0000 1 украинская гривна 0,0639 -0,0002 0,0008 -0,0002 100 японских иен 1,5866 0,0059 0,0037 0,0197 1 новозеландский доллар 1,0918 -0,0184 0,0586 -0,0250

(Автор: Эльдар Джанашвили)